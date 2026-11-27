В Дагестане опрокинулся рейсовый автобус с 27 пассажирами

На трассе в Дагестане опрокинулся рейсовый автобус Ростов-на-Дону – Дербент. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

Авария произошла ночью на 728 км федеральной автодороги Р-217 «Кавказ», не доезжая до города Хасавюрт. В опрокинувшемся автобусе «Ютон» вместе с водителем находились 28 человек.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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