Бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров решением суда приговорен к 11 годам колонии строгого режима. По решению суда он также должен выплатить штраф в размере 406 млн рублей. Прокуратура запрашивала для губернатора 14 лет лишения свободы, напоминает ТАСС.

Напомним, что Егорова обвиняли в даче взятки на сумму более 80 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, он получал от бывшего гендиректора «Газпром газораспределение Тамбов» и «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова. В свою очередь, Егоров покровительствовал предпринимателю и создавал преференции для его коммерческой деятельности.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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