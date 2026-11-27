Мужчина пострадал при взрыве газа в жилом доме в Новороссийске

Прокуратура Новороссийска проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном доме. В результате ЧП есть пострадавший.

Инцидент произошел днем 27 ноября в трехэтажном доме по улице Парковая. После взрыва вспыхнул пожар. Его площадь составила около 30 «квадратов». Огонь уже потушили. В пострадавшей квартире повреждены окна и балкон.

В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Новороссийск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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