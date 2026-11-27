Прокуратура Новороссийска проводит проверку после взрыва газа в многоквартирном доме. В результате ЧП есть пострадавший.
Инцидент произошел днем 27 ноября в трехэтажном доме по улице Парковая. После взрыва вспыхнул пожар. Его площадь составила около 30 «квадратов». Огонь уже потушили. В пострадавшей квартире повреждены окна и балкон.
В результате происшествия пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Новороссийск, Наталья Петрова
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