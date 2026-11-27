В Дагестане задержали двух экс-министров регионального правительства

Два экс-министра правительства Дагестана задержаны в республике. Речь идет о бывшем врио министра здравоохранения Алиомаре Ахмедове и экс-глава регионального МЧС Наримане Казимагамедове. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы республики.

Отмечается, что обоих задержали в рамках следственных действий. В чем подозреваются бывшие чиновники, не уточняется.

Официальных комментариев пока не поступало.

18 ноября глава Дагестана Федор Щукин своим указом освободил Ахмедова и Казимагомедова от занимаемых должностей.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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