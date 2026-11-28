На Московский регион вечером и ночью 28 ноября летели 462 беспилотника. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах, 123 дрона уничтожены на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram-канале.

Кроме того, под удары ВСУ минувшей ночью попадали и другие регионы. Беспилотная опасность объявлялась в Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областях, а также в Поволжье и на юге России. В Курской и Брянской областях вечером 27 ноября погибли два человека, еще несколько мирных жителей пострадали в Белгородской области.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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