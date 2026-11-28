Ночью в небе над Россией сбито 1246 БПЛА

1246 беспилотников ВСУ в течение прошедшей ночи сбиты и подавлены дежурными силами ПВО в небе над Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По данным военных, украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожались над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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