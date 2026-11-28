В Брянской области девять человек получили травмы в результате атаки дрона-камикадзе ВСУ на служебный автобус компании «Мираторг».

«В поселке Климово украинский дрон-камикадзе атаковал служебный автобус компании «Мираторг». Пострадали девять человек, среди них шесть сотрудников компании и местные жители. Они были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Всем назначено амбулаторное лечение», – сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук.

Всего за прошедшие сутки в Брянской области уничтожено 506 беспилотников ВСУ.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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