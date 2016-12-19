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Публикации за 19.12.16

Сталлоне отказался от предложенного Трампом высокого поста

Сталлоне отказался от предложенного Трампом высокого поста

Голливудский актер, режиссер и художник Сильвестр Сталлоне ответил отказом на предложение избранного президента США Дональда Трампа занять кресло главы национального фонда искусств, сообщает Variety.

Сталлоне заявил, что невероятно польщен тем, что его кандидатуру рассматривают на данную должность, но вместе с тем считает, что принесет больше пользы, работая с ветеранами. В частности, по словам артиста, речь идет о том, чтобы привлекать внимание страны к возвращающимся со службы военным, содействовать им в поиске хорошо оплачиваемой работы, подходящего жилья и финансовой помощи.

Напомним, национальный фонд искусств отвечает за распределение государственных грантов среди арт-организаций. Как пишет «Газета.ру», он был целью атак со стороны республиканцев в 1990-е годы. В настоящее время ежегодный бюджет фонда составляет $148 млн.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.12.16

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