В Лимпопо трех импотентов сожрали родичи ритуально изнасилованной ими крокодилицы

Публикации за 22.12.16

В южноафриканской провинции Лимпопо трое братьев-импотентов были растерзаны крокодилами в процессе ритуального изнасилования крокодилицы. Ритуальное изнасилование крокодилицы должно было вылечить братьев от импотенции, ставшей результатом «семейного проклятия».

Как сообщает NewsRu, отец братьев рассказал изданию Mzansi Live, что шаманский амулет «муфи» должен был защитить его сыновей от агрессии крокодилов. Братьям предстояло поймать крокодилицу в стоячей воде и по очереди изнасиловать – это якобы помогает от импотенции. Однако шаманский амулет не сработал, и братьев сожрали друзья и коллеги обесчещенной крокодилицы.

Родственники погибших говорят, что не имеют никаких претензий к шаману, выдавшему амулет и отправившему братьев насиловать крокодилицу. Они утверждают, что местным жителям хорошо известны случаи, когда подобные ритуалы успешно решали проблемы с потенцией.

Тела двоих мужчина удалось найти, третье, по всей видимости, было съедено крокодилами. У всех трех погибших братьев остались жены.

Власти Лимпопо регулярно предупреждают население об опасности для жизни «традиционных» шаманских ритуалов. О том, ставился ли вопрос о жестоком обращении с животными, не сообщается.

Москва, Полина Николаева

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