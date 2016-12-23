Иран заинтересовался строительством железной дороги в Китай / Новая ветка должна пролечь по территории Киргизии, Узбекистана и Туркмении

Публикации за 23.12.16

В ходе предстоящих визитов в Узбекистан и Китай президент Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен обсудить перспективы строительства железной дороги, связывающей эти страны и Иран. «Выражу совместный интерес (Киргизии и Ирана – прим. ред.) к строительству железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан – Туркменистан – Иран, и это будет одной из главных тем моих предстоящих визитов в Узбекистан и Китай», – сказал Атамбаев в ходе брифинга по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Рухани.

В свою очередь глава Ирана заявил, что его страна полностью поддерживает инициативу строительства этой железной дороги, передает «Интерфакс». «Это будет в интересах наших стран, в интересах всего региона», – сказал он, добавив, что Иран готов оказывать техническую поддержку этому проекту. «Мы готовы оказать помощь в строительстве ГЭС в Киргизии, мы готовы также строить железные дороги», – отметил Рухани.

Атамбаев также отметил, что принятая программа сотрудничества между Киргизией и Ираном на ближайшие 10 лет позволит вывести двустороннее взаимодействие на новый уровень. «Сегодня мы приняли программу сотрудничества между Кыргызстаном и Ираном, которая определяет конкретные контуры практического сотрудничества на предстоящие десять лет. Я уверен, что эта программа позволит нам вывести взаимодействие между странами на новый уровень», – сказал он.

Президент Киргизии уверен, что «важным моментом состоявшейся встречи является единое мнение активизации всего спектра киргизско-иранских отношений, в первую очередь экономических». «Необходимо создавать совместные предприятия в различных сферах между киргизскими и иранскими предпринимателями. Мы также намерены создать условия для логистики по продвижению товаров и услуг», – подчеркнул он.

Рухани также заявил, что считает важным развитие взаимоотношений в банковской среде и открытие свободных торговых зон между Бишкеком и Тегераном. «Мы нуждаемся также в преференциях в банковской системе, потому что без налаживания банковских отношений мы не сможем сдвинуться с мертвой точки. В этом визите были созданы предпосылки для развития банковских отношений», – сказал он.

Отметим, что инициатива строительства железной дороги от КНР до Ирана принадлежит Киргизии, по территории которой она должна пройти. Ранее обсуждалась инициатива строительства дороги из КНР в Киргизию через Узбекистан. Киргизия, имея тупиковое положение, неоднократно заявляла о своей заинтересованности в развитии транзитных магистралей.

Рабочий визит Атамбаева в Узбекистан запланирован на 24 декабря, визит в Китай ожидается в первой декаде января 2017 года.

Бишкек, Иван Гридин

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