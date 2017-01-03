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Публикации за 03.01.17

Пентагон признал гибель мирных жителей во время авиаударов по Сирии и Ираку / Сообщается о 188 жертвах

Пентагон признал гибель мирных жителей во время авиаударов по Сирии и Ираку Сообщается о 188 жертвах

Пентагон признал жертвы среди мирных жителей в результате авиаударов, нанесенных по Сирии и Ираку возглавляемой США объединенной коалицией по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на основе анализа 16 отчетов о проведении операции «Непоколебимая решимость», начавшейся в августе 2014 года, был сделан вывод о гибели не менее 188 человек. Не исключается, что жертв было больше, так как более половины проанализированных докладов признано недостоверными.

В Пентагоне подтверждают гибель мирного населения во время бомбардировок иракских и сирийиских городов в ноябре 2016 года.

Кроме того, не отрицается возможность гибели мирного населения и во время авиаудара, нанесенного 29 декабря в Мосуле по микроавтобусу, в котором находились боевики. Сам автомобиль находился на парковке больничного комплекса. «В результате возможны жертвы среди гражданского населения», – признали в коалиции. Сейчас по этому факут ведется расследование.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 02.01.17

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