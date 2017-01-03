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Публикации за 03.01.17

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов / Под прицелом Косово

В Европу под видом беженцев проникли 400 террористов Под прицелом Косово

400 боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» проникли в Европу под видом беженцев. Об этом сообщает со ссылкой на источники в спецслужбах Италии. Во главе джихадистов албанец Лавдрим Мухаджери, один из высокопоставленных командиров ИГ, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова.

Среди предполагаемых целей террористов значатся ряд государственных учреждений в Косово, а также сербские православные церкви.

Ранее МВД Великобритании заявило о возможности использования террористами химического оружия в европейских странах.

Сотрудники итальянских спецслужб утверждают, что джихадисты массово прибывают в Европу и на Балканы. В поле зрения спецслужб попадают единицы, остальным удается беспрепятственно перейти границы.

Москва, новый День, Игорь Юров

Москва. Другие новости 03.01.17

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