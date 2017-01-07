NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 07.01.17

За 2016 год США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

За 2016 год США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

В последний год своего президентства Барак Обама «сбросил» 26 171 бомбу в семи странах мира. Такие данные привел американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на Совета по международным отношениям (CFR).

Из таблицы, которую опубликовал Зенко, следует, что 12 192 бомбы были сброшены в Сирии, 12 095 – в Ираке. 1 337 бомб досталось от США Афганистану, 496 – Ливии, 34 – Йемену, 13 – Сомали и 3 – Пакистану.

Эти данные, как отмечает Зенко, получены им в результате анализа всех авиаударов, которые были осуществлены США во время спецоперации «Непоколебимая решимость» в рамках антиисламистской кампании.

«Мы обнаружили, что в 2016 году из всех авиаударов, нанесенных коалицией в Ираке и Сирии, 79% – осуществили США. Получается, что из всех 30743 бомб, сброшенных коалицией, 24 287 бомб сбросили США (79% от 30 743)», – пишет Зенко.

В итоге в 2016 году Штаты сбросили на 3027 бомб больше, чем в прошлом году, при этом в этом списке появилась новая страна – Ливия.

При этом эксперт обратил внимание на то, что все эти цифры могут быть на самом деле гораздо больше, так как достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 07.01.17

В Китае обнаружены следы динозавров, которые жили более 145 млн лет назад. / СМИ: Хиллари Клинтон готова замахнуться на пост мэра Нью-Йорка. / WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/ /

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter