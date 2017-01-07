За 2016 год США сбросили более 26 тысяч бомб в семи странах мира

Публикации за 07.01.17

В последний год своего президентства Барак Обама «сбросил» 26 171 бомбу в семи странах мира. Такие данные привел американский эксперт по внешней политике и национальной безопасности Мика Зенко на сайте Совета по международным отношениям (CFR).

Из таблицы, которую опубликовал Зенко, следует, что 12 192 бомбы были сброшены в Сирии, 12 095 – в Ираке. 1 337 бомб досталось от США Афганистану, 496 – Ливии, 34 – Йемену, 13 – Сомали и 3 – Пакистану.

Эти данные, как отмечает Зенко, получены им в результате анализа всех авиаударов, которые были осуществлены США во время спецоперации «Непоколебимая решимость» в рамках антиисламистской кампании.

«Мы обнаружили, что в 2016 году из всех авиаударов, нанесенных коалицией в Ираке и Сирии, 79% – осуществили США. Получается, что из всех 30743 бомб, сброшенных коалицией, 24 287 бомб сбросили США (79% от 30 743)», – пишет Зенко.

В итоге в 2016 году Штаты сбросили на 3027 бомб больше, чем в прошлом году, при этом в этом списке появилась новая страна – Ливия.

При этом эксперт обратил внимание на то, что все эти цифры могут быть на самом деле гораздо больше, так как достоверные данные есть только по Пакистану, Йемену, Сомали и Ливии.

Вашингтон, Мария Вяткина

Вашингтон. Другие новости 07.01.17

В Китае обнаружены следы динозавров, которые жили более 145 млн лет назад. / СМИ: Хиллари Клинтон готова замахнуться на пост мэра Нью-Йорка. / WikiLeaks поднял на смех «работу» американских спецслужб: смотрят ТВ и читают соцсети. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»