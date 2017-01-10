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Публикации за 10.01.17

В Китае случайно откопали загадочную гробницу эпохи династии Мин

В Китае случайно откопали загадочную гробницу эпохи династии Мин

Маленькая археологическая сенсация произошла в Ките: строители случайно раскопали древнюю усыпальницу. Первоначальные исследования показали, что могила относится к эпохе китайских императоров династии Мин (1368-1644 годы).

Как сообщает РИА Новости, гробницу нашли при рытье котлована в сычуаньском городе Бачжун. Ковш экскаватора наткнулся на подозрительные пустоты. На место вызвали ученых, которые установили, что пустоты – это гробница.

Погребальное помещение было рассчитано на двух человек, вероятно, супругов. Стенки гробницы каменные, одна из них украшена росписями. Другие стены имеют странные круговые диаграммы с иероглифами, которые еще предстоит расшифровать историкам. Также внутри нашли кувшины и другую посуду.

Как сообщает «Синьхуа», в длину усыпальница достигает 14 метров, а в ширину – 2 метра. На фреске изображены две горничные в длинных юбках и верхней одежде с открытыми плечами. Эксперты отмечают, что обнаруженное изображение является самым древним среди известных подобных стенных росписей, найденных учеными в провинции Хунань.

В находке есть одна странность: не найдено ни тел, ни костей, ни каких-либо других человеческих останков. По одной из версий, усыпальницу подготовили к погребению, но потом почему-то так и оставили пустой.

Пекин, Зоя Березина

Пекин. Другие новости 10.01.17

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