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Публикации за 10.01.17

Таинственное НЛО в небе над Чили: власти опубликовали секретную запись (ФОТО, ВИДЕО)

Таинственное НЛО в небе над Чили: власти опубликовали секретную запись (ФОТО, ВИДЕО)

Власти Чили рассекретили видеозапись, запечатлевшую НЛО в небе неподалеку от столицы страны. Запись была сделана 11 ноября 2014 года с борта военного вертолета. Отчет об изучении ролика опубликовал Чилийский Комитет по исследованию аномальных явлений в атмосфере (CEFAA), входящий в Департамент гражданской аэронавтики Чили и находящийся под юрисдикцией чилийских ВВС.

В докладе отмечается, что внезапно появившийся в небе загадочный объект попал в объектив камеры во время патрулирования летчиками прибрежной территории между городами Сан-Антонио и Кинтерос к западу от столицы Чили Сантьяго. При этом подчеркивается, что наземные радары НЛО не засекли, сообщает «Российская газета». Объект неожиданно пропал после десяти минут наблюдения.

Специалисты указали, что НЛО оставил за собой след, природу которого установить не удалось.

Новый День: Таинственное НЛО в небе над Чили: власти опубликовали секретное видео (ФОТО, ВИДЕО)

След, оставленный НЛО (скриншот, видео)

Эксперты CEFAA после изучения видеозаписи и опроса летчиков занесли таинственный предмет в каталог как «неопознанный летающий объект». Установлено, что этот объект не был космическим мусором, птицей или самолетом. Исследование исключило также версию о природной аномалии.

Сантьяго, Наталья Петрова

Сантьяго. Другие новости 10.01.17

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