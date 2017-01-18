Испанские моряки продали военный фрегат на цветмет

Публикации за 18.01.17

В Севилье военный трибунал судит 12 моряков с «Наварры» – действующего корабля испанского военного флота. Моряки разобрали боевой фрегат на металлолом: они продавали даже свинцовый балласт. За несколько лет они ухитрились вынести с корабля и продать 11,6 тонн свинца из 109,2 тонн балласта и неустановленное количество деталей и приборов из бронзы, меди, стали и латуни.

Попавшиеся на воровстве моряки также вынесли неизвестное количество металла с нескольких стоявших рядом с «Наваррой» на якоре других кораблей, предназначенных к списанию. И здесь они выносили все, что только могли. В некоторых судовых помещениях не осталось ни одной металлической детали после того, как там поработали опытные матросы с «Наварры», сообщает BFM.ru.

Общий подсчет нанесенного военными моряками ущерба еще ведется. Вернуть получилось лишь около полутора тонн металла, который был найден в куче лома, уже приготовленного к переплавке.

Военные следователи сообщили журналистам, сколько зарабатывали расхитители. Один из них выручил 1 700 евро за 657 кг неустановленного металла. Другой сдал на металлолом 549 кг латунных, 15 кг железных, 172 кг бронзовых и 17 кг стальных изделий, за что получил 2 544 евро. Только чтобы компенсировать украденный из трюмов «Наварры» свинец и вернуть фрегату утраченную остойчивость министерству обороны Испании пришлось потратить 87 тысяч евро.

Адвокаты в защиту подсудимых заявили, что вынос с боевых кораблей цветных металлов является неофициально нормой: так офицеры позволяют рядовому составу получать приработок, чтобы покрывать личные расходы, не предусмотренные в военном бюджете. Военная прокуратура Испании требует 12 расхитителям по 7,5 лет тюрьмы.

Мадрид, Алексей Усов

Мадрид. Другие новости 18.01.17

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