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Публикации за 20.01.17

В Германии выпустили в продажу бронетрусы с кодом и сигнализацией (ФОТО)

В Германии выпустили в продажу бронетрусы с кодом и сигнализацией (ФОТО)

На фоне засилья мигрантов немецкие производители нижнего белья наладили выпуск сверхпрочных трусов с кодовым замком и звуковой сигнализацией. Чтобы снять трусы – нужно ввести код. При попытке «несанкционированного доступа» включится сигнализация – сирена громкостью 130 децибел. Трусы изготовлены из прочного материала, который не рвется и его трудно разрезать.

Как сообщает Лента.Ру, создательница этого белья Сандра Зайц начала разработку защищенных леггинсов после неприятного инцидента, произошедшего, когда она готовилась к марафону. Позднее компания расширила ассортимент трусами. Белье уже вышло в продажу. Производитель полагает, что такое белье поможет женщинам защититься от сексуального насилия и напоминает о новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.

Новый День: В Германии выпустили в продажу бронетрусы с кодом и сигнализацией (ФОТО)

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