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Публикации за 20.01.17

В парижском метро преступник с ножом ранил нескольких пассажиров

В парижском метро преступник с ножом ранил нескольких пассажиров

В метро Парижа неизвестный преступник, вооруженный ножом, совершил несколько нападений на пассажиров. Как сообщают парижские газеты, первый инцидент произошел накануне около 21:15 по местному времени. В поезде на 7-й линии метрополитена преступник трижды ударил ножом мужчину и выскочил из вагона на станции Riquet. Раненому оказали помощь на месте и отвезли в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

Затем, около 22:45, в полицию поступило сообщение о нападении с ножом на станции Jacques Bonsergent. Еще через час на станции Gare de l'Est два пассажира сообщили в полицию о нападении человека с ножом. Описание преступника во всех случаях совпадает.

Нападавший скрылся. Полиция начала его поиск.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 20.01.17

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