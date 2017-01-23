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Публикации за 23.01.17

В Австралии актёр погиб на съёмках перестрелки для хип-хоп клипа
Фото: ABC

В Австралии актёр погиб на съёмках перестрелки для хип-хоп клипа

В Австралии на съемках хип-хоп клипа команды Bliss n Eso погиб актер. Он скончался после ружейного выстрела. По задумке режиссера, в клипе должна была присутствовать сцена с перестрелкой в баре.

Как сообщили в местной полиции, во время травмоопасных съёмок самой группы на месте не было, сцену снимали отдельно. Клип предполагал сцену перестрелки из ружей в баре. Во время съёмок один из актёров скончался, получив ранения из ружья в грудь, передает TJ. Полиция выясняет, было-ли оружие заряжено боевыми патронами, или же холостыми, которые при выстреле с близкого расстояния тоже могут нанести травмы.

В правоохранительных органах заявили, что гибель актёра является «производственной травмой». Съёмочная группа оказывает полиции содействие в расследовании инцидента. Владельцы бара Brooklyn Standard, в котором произошло убийство, заверили, что помещение было сдано в аренду на целый день в нерабочее время, и никто из персонала в съёмках участие не принимал.

Отметим также, что ранее группа объявляла кастинг всех желающих для съёмок в своём новом клипе.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 23.01.17

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