Печальная морская свинка заставила пользователей Сети задуматься о смысле жизни (ВИДЕО)

Публикации за 25.01.17

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В интернете набирает популярность новый пушистый и четвероногий герой. Это удивительно забавная морская свинка с выражением неизбывной печали на мордочке. Короткий видеоролик, размещенный на YouTube, за пару дней набрал более 200 тыс. просмотров и кучу «экзистенциальных» комментариев.

На видео – две морские свинки. Их кормят капустой и морковкой, но одна из свинок не притрагивается к еде и печально смотрит в камеру. Описание видео гласит: «Когда наступило утро понедельника, а ты задумался, что твоя жизнь свернула не туда».

Зрители были покорены печальной свинкой и начали выдвигать свои версии, что же приключилось в ее жизни. Многие признались, что, глядя на свинку, задумались о смысле бытия и собственной жизни. Есть такие комментарии: «Когда переосмыслил всю свою жизнь», «Когда тебе стукнуло 40, и ты понял, что последние 20 лет твоей жизни прошли впустую», «Безысходность», «Настоящий актер драмы», «Он что-то понял!» и «Он понял жизнь». Впрочем, есть и веселые комментарии, например: «Безысходность во взоре, когда еще одна морковка уже не влазит», «Ел морковь – так же штырило», «Кто я? Где я? Накрыло хомяка…».

Лос-Анджелес, Зоя Березина

Лос-Анджелес. Другие новости 25.01.17

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