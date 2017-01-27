Глава МИД Германии ушел, чтобы стать президентом

Публикации за 27.01.17

Президент Германии Йоахим Гаук освободил от должности главу МИД Франк-Вальтера Штайнмайера, который выдвинут кандидатом в президенты. Новым главой МИД назначен бывший министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль. А Министерство экономики теперь возглавит экс-министр юстиции Бригитта Циприс.

Как сообщает РБК, Гаук высоко оценил достижения Штайнмайера и Габриэля на предыдущих должностях, сказав, в том числе, что имя Штайнмайера отныне «всегда будет связано с немецкой внешней политикой». В предвыборной гонке Гаук пожелал Штайнмайеру успехов и божьей помощи. Габриэлю президент страны сказал, что он возглавил МИД «в трудные времена, когда ставки высоки».

Ожидается, что Габриэль на следующей неделе посетит США, где встретится с вице-президентом Майком Пенсом и возможным госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Затем он отправится во Францию.

Выборы президента ФРГ назначены на 12 февраля. Штайнмайер был осенью прошлого года выдвинут кандидатом в президенты ФРГ от правящей коалиции «Христианско-демократического союза», «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Штайнмайер возглавил немецкий МИД и занимал должность вице-канцлера с 2005 по 2009 год, во время первого срока Ангелы Меркель. К дипломатической карьере вернулся в 2013 году.

Берлин, Полина Николаева

Берлин. Другие новости 27.01.17

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