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Публикации за 02.02.17

Аферист расплатился картой президента Эстонии в американском магазине

Аферист расплатился картой президента Эстонии в американском магазине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала жертвой мошенников, похитивших данные её служебной банковской карты.

По данным издания Postimees, 8 декабря прошлого года при помощи карты Кальюлайд в американском дисконт-магазине одежды было совершено несколько покупок на общую сумму 2,8 тыс. евро. Канцелярия президента оперативно отреагировала на инцидент. В итоге транзакции были аннулированы. Чиновникам удалось доказать, что в момент совершения покупок владелица карты находилась в Эстонии. Впоследствии снятые с карты деньги были возвращены.

Таллин, Светлана Петрова

Таллин. Другие новости 02.02.17

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