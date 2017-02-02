Аферист расплатился картой президента Эстонии в американском магазине

Публикации за 02.02.17

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд стала жертвой мошенников, похитивших данные её служебной банковской карты.

По данным издания Postimees, 8 декабря прошлого года при помощи карты Кальюлайд в американском дисконт-магазине одежды было совершено несколько покупок на общую сумму 2,8 тыс. евро. Канцелярия президента оперативно отреагировала на инцидент. В итоге транзакции были аннулированы. Чиновникам удалось доказать, что в момент совершения покупок владелица карты находилась в Эстонии. Впоследствии снятые с карты деньги были возвращены.

Таллин, Светлана Петрова

Таллин. Другие новости 02.02.17

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