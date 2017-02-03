В Париже возле Лувра преступник с криком «Аллах акбар» пытался зарезать военных

Публикации за 03.02.17

В самом центре Парижа, возле торгового центра Carrousel du Louvre и садом Тюильри, неизвестный преступник, вооруженный мачете, пытался совершить нападение на военнослужащих, стоящих там на посту. При этом преступник кричал «Аллах акбар». Власти Франции считают случившееся терактом.

Как сообщают французские СМИ, к стоявшим на посту военнослужащим подошел человек с большим рюкзаком, вытащил из него мачете и хотел напасть на солдат, которые открыли огонь. Нападавший был тяжело ранен, но двое солдат также получили травмы. В МВД Франции инцидент назвали «серьезным».

Район около Лувра оцеплен. Посетители музея и ТЦ эвакуированы, полиция проверяет территорию на наличие взрывчатки. Проезд по ближайшим улицам ограничен, сообщает РБК.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как теракт. Об этом же заявил префект парижской полиции Мишель Кадо и рассказал о втором подозреваемом, который «вел себя странно» и может быть связан с нападавшим.

Париж, Зоя Березина

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