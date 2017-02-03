NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 03.02.17

В Париже возле Лувра преступник с криком «Аллах акбар» пытался зарезать военных

В Париже возле Лувра преступник с криком «Аллах акбар» пытался зарезать военных

В самом центре Парижа, возле торгового центра Carrousel du Louvre и садом Тюильри, неизвестный преступник, вооруженный мачете, пытался совершить нападение на военнослужащих, стоящих там на посту. При этом преступник кричал «Аллах акбар». Власти Франции считают случившееся терактом.

Как сообщают французские СМИ, к стоявшим на посту военнослужащим подошел человек с большим рюкзаком, вытащил из него мачете и хотел напасть на солдат, которые открыли огонь. Нападавший был тяжело ранен, но двое солдат также получили травмы. В МВД Франции инцидент назвали «серьезным».

Район около Лувра оцеплен. Посетители музея и ТЦ эвакуированы, полиция проверяет территорию на наличие взрывчатки. Проезд по ближайшим улицам ограничен, сообщает РБК.

Премьер-министр Франции Бернар Казнев квалифицировал нападение как теракт. Об этом же заявил префект парижской полиции Мишель Кадо и рассказал о втором подозреваемом, который «вел себя странно» и может быть связан с нападавшим.

Париж, Зоя Березина

Париж. Другие новости 03.02.17

Немцы доставили в Россию телескоп для орбитальной обсерватории. / Посол Турции: Эрдоган приедет в Москву для встречи с Путиным. Анкара поднимет вопрос об отмене виз. / Еврокомиссар призвал ЕС игнорировать Трампа. Накануне евролевые в Брюсселе отказались принять нового кандидата на пост посла США в ЕС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter