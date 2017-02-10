Британская пресса напугала: все ударные подлодки ВМС страны вышли из строя

Публикации за 10.02.17

Минобороны Великобритании скрывает от премьер-министра Терезы Мэй, что все семь ударных подводных лодок британских ВМС по разным причинам вышли из строя. Об этом пишет The Sun со ссылкой на собственные источники. Впервые за десятки лет создалась ситуация, при которой Великобритания осталась без ударных подлодок. В таком положении «невозможно реагировать на действия российских подлодок в Северном море», пугает британцев газета.

Как сообщает РИА Новости, издание утверждает, что три новейшие подлодки типа Astute, каждая из которых обошлась бюджету в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с техническими проблемами, а четыре более старые субмарины типа Trafalgar «дышат на ладан».

Сейчас на пяти подлодках устраняют неполадки, а новейшую Ambush ремонтируют после столкновения с танкером возле Гибралтара. Лишь подлодка Astute остается в море, однако пока она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель. В состоянии боеготовности находятся только стратегические субмарины типа Vanguard, несущие ядерные ракеты.

Премьеру Мэй военные не сообщают о ситуации, поскольку «опасаются» ее реакции, утверждают журналисты.

Лондон, Полина Николаева

Лондон. Другие новости 10.02.17

Американские солдаты с оружием и флагом США сфотографировались на фоне Ивангорода (ФОТО). / Кризис в Приднестровье: глава непризнанной республики просит аудита из России. / СМИ нашли виновника авиаудара ВКС по турецким войскам в Сирии. Анкара положительно оценила позицию Москвы. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»