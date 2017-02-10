NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 10.02.17

Британская пресса напугала: все ударные подлодки ВМС страны вышли из строя
кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля»

Британская пресса напугала: все ударные подлодки ВМС страны вышли из строя

Минобороны Великобритании скрывает от премьер-министра Терезы Мэй, что все семь ударных подводных лодок британских ВМС по разным причинам вышли из строя. Об этом пишет со ссылкой на собственные источники. Впервые за десятки лет создалась ситуация, при которой Великобритания осталась без ударных подлодок. В таком положении «невозможно реагировать на действия российских подлодок в Северном море», пугает британцев газета.

Как сообщает РИА Новости, издание утверждает, что три новейшие подлодки типа Astute, каждая из которых обошлась бюджету в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, постоянно сталкиваются с техническими проблемами, а четыре более старые субмарины типа Trafalgar «дышат на ладан».

Сейчас на пяти подлодках устраняют неполадки, а новейшую Ambush ремонтируют после столкновения с танкером возле Гибралтара. Лишь подлодка Astute остается в море, однако пока она проходит испытания и будет готова к боевому дежурству лишь через несколько недель. В состоянии боеготовности находятся только стратегические субмарины типа Vanguard, несущие ядерные ракеты.

Премьеру Мэй военные не сообщают о ситуации, поскольку «опасаются» ее реакции, утверждают журналисты.

Лондон, Полина Николаева

Лондон. Другие новости 10.02.17

Американские солдаты с оружием и флагом США сфотографировались на фоне Ивангорода (ФОТО). / Кризис в Приднестровье: глава непризнанной республики просит аудита из России. / СМИ нашли виновника авиаудара ВКС по турецким войскам в Сирии. Анкара положительно оценила позицию Москвы.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
MediaMetrics
Новости Мира
Flag Counter