В Кремле объяснили удар российских ВКС по турецким военным в Сирии

Публикации за 10.02.17

Инцидент в Сирии с ударом российских ВКС по турецким военнослужащим произошел из-за «несогласованности в предоставлении координат». «Я бы сформулировал так», – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ситуацию. По его словам, координаты для удара по террористам российским военным передали турецкие партнеры. «В пределах этих координат турецких военных быть не должно было», – цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Он подчеркнул, что у Москвы и Анкары нет разногласий относительно причин инцидента в Сирии. «Здесь как такового спора нет», – отметил представитель Кремля, назвав ситуацию «очевидной».

Ранее Генштаб Турции сообщил, что в среду российская бомба попала по месту расположения турецких военных, трое из них были убиты, 11 человек ранены. Российская сторона назвала инцидент несчастным случаем, а Владимир Путин лично выразил соболезнования турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Москва, Зоя Березина

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