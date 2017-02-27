В Китае дикая панда съела козу, шокировав поклонников «плюшевых мишек» (ФОТО)

Публикации за 27.02.17

В юго-западной китайской провинции Сычуань большая панда спустилась с горы, напала на козу – и съела ее. Новость, сопровождаемая фотографиями «кровавой трапезы», шокировала любителей черно-белых «плюшевых мишек», уверенных в их абсолютной безобидности.

Как сообщает The Global Times, трагический для козы инцидент произошел 22 февраля. Местные жители заметили, как метровая панда спустилась с гор вблизи села Мупинг. Около получала панда бродила возле пасущейся козы, а затем напала на рогатую и пообедала. На фотографиях, сделанных очевидцами, запечатлены окровавленные кости. Коза принадлежала одному из местных жителей.

Сотрудники Бюро лесного хозяйства уезда Мабянь прибыли в село, как только получили сообщение о нападении. Они собрали экскременты, которые панда оставила после себя на месте атаки.

В тот же день другую дикую большую панду видели в уезде Эбянь округа Лэшань. Но это животное вело себя спокойно, отдыхая в кустах. В местном бюро лесного хозяйства уточнили, что две большие панды вернулись в близлежащие леса и находятся в хорошем физическом состоянии.

Как отмечает NewsRu, хэштег «Дикая большая панда съела козу» собрал множество просмотров на популярной платформе для микроблогов Sina Weibo. Для многих пользователей было открытием и даже жестоким разочарованием, что панды в принципе могут есть мясо. Многие пользователи также беспокоятся о том, кто компенсирует ущерб владельцу съеденной козы.

Как пояснил заместитель директора Департамента лесного хозяйства провинции Сычуань Гу Хайцзюн, в большинстве своем большие панды – вегетарианцы. Но их предки ели мясо и этот инстинкт сохранился и у современных животных.

Отметим, что большие панды вовсе не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Их «плюшевость» и медлительность – во многом миф. Панда, за счет своей величины и тяжести, вполне способна нанести тяжелые травмы человеку. У них крепкие челюсти и острые когти, а едят панды, вопреки расхожему мнению, не только бамбук: они охотятся на мелких грызунов.

В декабре прошлого года сотрудника центра по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань атаковала одна из питомиц. Панду готовили к выпуску в естественную среду обитания. Она набросилась на куратора, искусала и сломала мужчине обе руки. Его отправили в больницу.

Осенью прошлого года панда «ушатала» парня, залезшего к ней в вольер. Молодой человек решил впечатлить свою подружку, но в итоге сбежал, едва не лишившись штанов, после «объятий» краснокнижного мишки.

Всего в Китае насчитывается более 1800 диких панд. Активно работает программа по сохранению и увеличению численности этих животных.

Пекин, Зоя Березина

Пекин. Другие новости 27.02.17

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