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Публикации за 03.03.17

Глава МВД США прибыл на службу в первый день верхом и в костюме ковбоя (ФОТО)
Фото: @BSEEgov

Глава МВД США прибыл на службу в первый день верхом и в костюме ковбоя (ФОТО)

Новый министр внутренних дел США Райан Зинке в сой первый рабочий день прибыл на службу в ковбойском костюме верхом на лошади и опубликовал соответствующие фотографии в Twitter. «Для меня честь стоять рядом с храбрыми офицерами Службы национальных парков США. Эти профессионалы готовы отдать за нас свои жизни... Признателен теплому приему в МВД этим утром», – прокомментировал министр снимки.

Кроме того, изображения Зинке оседлавшего в ковбойском наряде коня также были размещены на странице Бюро по вопросам охраны окружающей среды в Twitter. The Hill пишет, что таким образом Зинке хотел показать свое неравнодушное отношение к защите природы, в частности, национальных парков.

Как пишет «Лента.ру», новый глава МВД США известен как любитель охоты, рыболовства и туризма. В ходе слушаний по его кандидатуре в сенате Зинки пообещал противодействовать попыткам вывода из федеральной собственности больших земельных угодий.

До назначения на пост министра внутренних дел Зинке был членом палаты представителей Конгресса от Монтаны. Ранее он представлял этот же штат в сенате, а до начала политической карьеры более 20 лет прослужил в морской пехоте, в том числе в спецподразделении «морские котики».

Министерство внутренних дел США, в отличие от аналогичных ведомств в других странах, отвечает не за правопорядок, а за управление природными ресурсами и землями, которые находятся в юрисдикции федерального правительства.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.03.17

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