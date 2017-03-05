США намерены значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам

Публикации за 05.03.17

Администрация президента Дональда Трампа намерена значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Ранее сообщалось, что правительство США предлагает сократить бюджеты госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) общим объемом 50 млрд долларов на 37%.

«Мы собираемся предложить сокращение иностранной помощи, и мы собираемся предложить потратить эти деньги здесь (в США)», – цитирует Малвани РИА «Новости». Директор бюджетного управления добавил, что что подобные меры позволят администрации покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет. На в 2017 год оборонные расходы страны запланированы в объеме 578 млрд долларов.

В рамках секвестирования «благотворительного бюджета» планируется более чем вдвое сократить расходы США на военную помощь для Украины: если инициативу одобрят, Киев сможет рассчитывать лишь на 150 миллионов долларов вместо обещанных 350 млн.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 04.03.17

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