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В мире

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Публикации за 05.03.17

США намерены значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам

США намерены значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам

Администрация президента Дональда Трампа намерена значительно сократить объемы финансовой помощи другим государствам. Об этом заявил директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Ранее сообщалось, что правительство США предлагает сократить бюджеты госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) общим объемом 50 млрд долларов на 37%.

«Мы собираемся предложить сокращение иностранной помощи, и мы собираемся предложить потратить эти деньги здесь (в США)», – цитирует Малвани РИА «Новости». Директор бюджетного управления добавил, что что подобные меры позволят администрации покрыть увеличенные на 54 миллиарда долларов расходы на военный бюджет. На в 2017 год оборонные расходы страны запланированы в объеме 578 млрд долларов.

В рамках секвестирования «благотворительного бюджета» планируется более чем вдвое сократить расходы США на военную помощь для Украины: если инициативу одобрят, Киев сможет рассчитывать лишь на 150 миллионов долларов вместо обещанных 350 млн.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 04.03.17

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