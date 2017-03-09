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Публикации за 09.03.17

Красивый мужчина за столом переводит женщину в режим «салата»
кадр из «Шерлока»

Красивый мужчина за столом переводит женщину в режим «салата»

Оказавшись за одним столом с привлекательным мужчиной, женщины чаще всего выбирают салат. Мужчины же за столом с красивой женщиной заказывают дорогие блюда. Закономерность выявили датские исследователи и рассказали об этом в статье в журнале .

Была проведена серия из пяти экспериментов. Ученые анализировали, как привлекательность партнера влияет на выбор блюд. Ожидаемо оказалось, что мужчины тратили деньги на дорогие напитки и блюда, стараясь впечатлить женщин.

А вот женщины выбором низкокалорийных и легких блюд, вероятно, стремились показать заботу о своем здоровье и красоте. Это поведение соответствовало распространенному мнению о том, что женщины оценивают в мужчинах состоятельность, а мужчины в женщинах – внешность и здоровье, пишет Газета.Ру. Мужчины за столом с красивой женщиной не показали определенных предпочтений относительно состава заказываемых блюд.

В экспериментах, проведенных с людьми одного пола, такого эффекта не наблюдалось.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 09.03.17

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