Неизвестные расстреляли кафе в Швейцарии: погибли 2 человека / Еще один человек тяжело ранен

Публикации за 10.03.17

Двое неизвестных в ночь на пятницу открыли стрельбу в кафе в швейцарском городе Базеле. В результате перестрелки погибли 2 человека, еще один получил тяжелые ранения, сообщает издание Barfi.

По данным полиции, двое мужчин вошли в «Кафе 56» и открыли огонь из стрелкового оружия. Погибли 2 посетителя заведения, еще один ранен и находится в критическом состоянии.

Прохожие вызвали правоохранителей, был объявлен план «Перехват». Однако задержать преступников не удалось.

Мотивы нападения устанавливаются. Сотрудники полиции выясняют личности убитых.

Базель, Светлана Петрова

Базель. Другие новости 10.03.17

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