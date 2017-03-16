Траты на оборону ставят под угрозу существование НАТО / Не все страны могут потянуть борьбу с мифическим общим врагом

Публикации за 16.03.17

Североатлантический альянс столкнулся с финансовыми трудностями. Дело в том, что повышение оборонных расходов до 2% от ВВП оказалось не по карману многим странам из Восточной Европы, тогда как это требование является основным руководящим принципом организации. Впрочем, есть и такие государства, которые готовы урезать социальную поддержку населения ради борьбы с мифической угрозой в лице России.

В настоящее время члены альянса вносят неравнозначный вклад в финансирование НАТО. Более 2% ВВП тратят на эти цели только пять стран, среди них США, Греция, Эстония, Великобритания и Польша. В то же время расходы ряда других государств не достигают и 1% ВВП, что совершенно не страивает тех, кто выполняет свои обязательства. Так президент США Дональд Трамп неоднократно требовал уровнять расходы на оборону всех стран-членов организации, пишут «Известия».

Между тем, многие государства Восточной Европы попросту не могут себе позволить увеличить взносы на поддержку НАТО. В политических элитах Чехии и Словакии считают увеличение расходов на вооружение неэффективным использованием бюджетных средств, которое может негативно сказаться на уровне жизни граждан. Там даже обсуждается вопрос проведения народного голосования о целесообразности членства в НАТО.

Есть и такие государства, которые готовы отдать 2% ВВП на оборону в ущерб собственному экономическому развитию. В частности, власти Латвии в борьбе с мнимой «российской угрозой» отказались от повышения зарплаты учителям вопреки обещаниям. Латвийские медики готовы выйти на акции протеста или даже эмигрировать в Скандинавию из-за низких зарплат. Однако правительство Латвии не намерено отказываться от выбранного курса.

По мнению экспертов, проблема альянса в том, что основной принцип не учитывает разный уровень развития национальных экономик. Трудности с повышением расходов на оборону касаются фактически всех стран-членов НАТО. При этом давление со стороны организации может привести к серьезному разладу между союзниками.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.03.17

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