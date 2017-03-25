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Публикации за 25.03.17

Немецкий госбанк ошибочно перевел на чужие счета более 4 млрд евро

Немецкий госбанк ошибочно перевел на чужие счета более 4 млрд евро

Немецкий госбанк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) по ошибке перевел более 4 миллиардов евро ($5,4 млрд) в четыре банка. По данным Bloomberg, инцидент произошел в феврале. Его причиной стал технический сбой, из-за которого некоторые одиночные платежи были проведены несколько раз подряд.

В самом банке заявили, что, заметив некорректную работу программы, отменили все ошибочно проведенные переводы. В итоге все отправленные средства удалось вернуть. Инцидент мог произойти из-за человеческого фактора, повлекшего неверную настройку системы, отметили в финансовой организации, передает BBC.

Стоит отметить, что в 2008 году KfW ошибочно перевел 300 млн долларов в американский банк Lehman Brothers после того, как тот объявил о своем банкротстве. Тот перевод вызвал в ФРГ громкий скандал. В СМИ назвали KfW «самым глупым банком в Германии».

Kreditanstalt fur Wiederaufbau по размеру активов занимает среди немецких банков третье место, уступая только Deutsche Bank и Commerzbank. Наблюдательный совет KfW возглавляет министр финансов страны Вольфганг Шойбле.

Берлин, Светлана Петрова

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