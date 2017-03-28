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Публикации за 28.03.17

На Квинсленд обрушился мощнейший тропический шторм «Дебби» (ФОТО, ВИДЕО) / Штат не знал более масштабной эвакуации
Фото: ЕРА

На Квинсленд обрушился мощнейший тропический шторм «Дебби» (ФОТО, ВИДЕО) Штат не знал более масштабной эвакуации

На северо-восточное побережье Австралии обрушился мощный тропический циклон «Дебби», который ранее вызвал разрушения на прибрежных островах. Циклон принес в штат Квинсленд ураганный ветер, скорость которого достигает 75 метров в секунду (270 километров в час).

Основной удар стихии пришелся на побережье между городами Боуэн и Эрли-Бич. По словам очевидцев, в Боуэне в воздухе летают обломки, а в самом городе нет электроснабжения. Жители Эрли-Бич рассказывают в соцсетях, что сильный ветер валит деревья и срывает крыши с домов. По словам одного из очевидцев, ветер дует с такой силой, что «кажется, что вокруг постоянно идут товарные поезда».

В связи с приходом циклона были эвакуированы десятки тысяч жителей прибрежных районов, а метеорологическое бюро Австралии присвоило «Дебби» четвертую категорию из пяти. После того как циклон обрушил свою мощь на острова Уитсанди, по меньшей мере 23 тысячи домов остались без электричества.

Новый День: На Квинсленд обрушился мощнейший тропический шторм ''Дебби'' (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: EPA

По оценкам специалистов, этот циклон является мощнейшим за последние шесть лет. «Нас ожидает тяжелый, долгий день. Интенсивность силы ветра будет лишь увеличиваться. Это не циклон, а чудовище», – сказала премьер-министр Квинсленда Анастасия Палащук. Как передает ВВС, ранее премьер-министр Австралии Мальколм Тернбулл призвал местных жителей незамедлительно покинуть свои дома и попытаться найти убежище.

Власти уже организовали склады с продовольствием и горючим. Армия приведена в состояние готовности для помощи пострадавшим. Палащук также отметила, что, насколько ей известно, это самая масштабная эвакуация за всю историю штата. Она сообщила, что для тех, кому некуда бежать, уже подготовлены центры временного размещения вдали от побережья.

Новый День: На Квинсленд обрушился мощнейший тропический шторм ''Дебби'' (ФОТО, ВИДЕО)

Фото: Reuters

Между тем, многие отказываются покидать свои дома, даже, несмотря на предупреждение о том, что самая мощная часть циклона может оставить полосу разрушений шириной в 100 километров. Более двух тысяч спасателей также находятся в состоянии полной готовности, однако к работам они приступят лишь после того, как станет безопасно.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 28.03.17

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