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Публикации за 28.03.17

Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от терактов
фото longfellowelizabeth

Эйфелеву башню обнесут стеной для защиты от терактов

Власти Парижа решили построить стену вокруг Эйфелевой башни для защиты от террористических атак, сообщают французские СМИ. Возведение стеклянных пуленепробиваемых перегородок оценивается в 20 млн евро. Строительство стены предполагается завершить к 2018 году.

По данным газеты Figaro, перегородки из особо прочного стекла установят с двух сторон башни, с двух других поместят решетчатые металлические заграждения, через которые будет осуществляться проход посетителей. Кроме того, планируется усилить режим видеонаблюдения.

Эйфелева башня считается второй наиболее посещаемой достопримечательностью во Франции после собора Нотр-Дам-де-Пари. В среднем ежегодно объект посещают порядка 7 млн туристов.

Париж, Светлана Петрова

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