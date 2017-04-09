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Публикации за 09.04.17

В одном из православных храмов Египта произошел теракт

В одном из православных храмов Египта произошел теракт

Два взрыва прогремели сегодня в египетском городе Танта к северу от Каира.

Сначала сработало взрывное устройство в христианском храме Мар-Гиргис, где в это время шла праздничная служба. По некоторым данным взрыв внутри храма осуществил смертник. Затем бомба взорвалась в центре подготовки сотрудников МВД, сообщил телеканал «Экстра ньюс». Позже некоторые СМИ выступили с опровержением второго взрыва.

По данным телеканала «Аль-Маядин», в коптской церкви погибли 30 человек. Сообщалось, что в полицейском центре погиб 1 человек, но официально эти данные пока никто не подтвердил и не опроверг.

В МИД Египта назвали произошедшее терактом.

Каир, Игорь Юров

Каир. Другие новости 07.04.17

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