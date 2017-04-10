Британский коллекционер обнаружил внутри советского танка золото / Власти забрали слитки себе

Публикации за 10.04.17

Коллекционер из Великобритании обнаружил в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, золотые слитки. Об этом пишет таблоид The Sun. Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей).

Он решил отреставрировать машину. Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом они сняли крышку топливного бака, то обнаружил внутри пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов (более 140 миллионов рублей).

Мид полагает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию. «Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию», – рассказал Чемберлен. Полицейские забрали слитки, оставив взамен расписку.

Власти приняли решение перевезти золото в Лондон. В местном управлении полиции какие-либо комментарии по этому поводу давать отказались, передает РИА «Новости». «Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется», – заявил Мид.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.04.17

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