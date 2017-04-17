Дипломаты США записали в «террористы» трехмесячного британца / ... и вызвали на допрос

Публикации за 17.04.17

Сотрудники посольства США в Лондоне вызвали на допрос трехмесячного ребенка. Это произошло после того, как дедушка малыша при заполнении визовой анкеты утвердительно ответил на вопрос о причастности внука к террористической деятельности, пишет газета Guardian.

По данным издания, 62-летний Пол Кеньон, заполняя анкету на американскую туристическую визу, по ошибке выбрал ответ «да» в вопросе: «Имеете ли вы отношение к террористической деятельности, шпионажу, саботажу или геноциду?». В результате младенца вызвали на беседу в дипмиссию.

Дедушка трехмесячного Харви Кеньона-Кэйрнса признался журналистам, что «не мог поверить в то, что они (дипломаты – прим. ред.) не увидели ошибки, и что малыш не может никому причинить вред».

По словам британца, его внук замечательно вел себя в ходе допроса и ни разу не заплакал. Кеньон также посетовал на отсутствие чувства юмора у работников посольства, которые «не заметили комичность этой ситуации», передает РИА «Новости».

В результате семейству пришлось потратить дополнительные 3 тысячи фунтов стерлингов (3500 евро), чтобы перебронировать билеты из-за невыданной вовремя визы.

Лондон, Светлана Петрова

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