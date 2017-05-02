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Публикации за 02.05.17

Сотрудница ФБР стала женой террориста и раскрыла ИГ секреты спецслужб США
Абу Тальха аль-Альмани, фото CNN

Сотрудница ФБР стала женой террориста и раскрыла ИГ секреты спецслужб США

Переводчица ФБР США Даниэла Грин попала под влияние боевика террористической группировки «Исламское государство» Абу Тальха аль-Альмани. Американка вышла замуж за террориста и раскрыла ему детали расследования спецслужб США.

Даниэла Грин отправилась в Сирию в 2014 году, ей было известно, что ФБР ведет расследование в отношении Абу Тальха аль-Альмани, пишет CNN. Там она вышла замуж за боевика. Руководству ФБР пришлось пересмотреть план действий, чтобы уменьшить ущерб безопасности.

Спустя несколько недель после свадьбы Грин вернулась на родину и признала себя виновной в связях с ИГ (организация «Исламское государство» запрещена в РФ). В переписке с террористом, которая стала доступна американским спецслужбам, женщина утверждала, что «Исламское государство» никто не сможет остановить. В США Грин приговорили к двум годам тюрьмы, она вышла на свободу прошлым летом.

Абу Тальха аль-Альмани ранее был гражданином Германии по имени Денис Кусперт. В Европе он занимался творчеством и был известен как рэпер Deso Dogg. Затем Кусперт перебрался в Сирию и вступил в ряды ИГ, где считался одним из особо влиятельных боевиков, он занимался вербовкой и даже участвовал в показательных казнях, видео которых террористы распространяют в интернете. Абу Тальха аль-Альмани был ликвидирован в 2015 году в результате спецоперации ВВС США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 01.05.17

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