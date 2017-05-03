Испанские кулинары создали мороженое со вкусом пива

Публикации за 03.05.17

Необычный десерт приготовили представители небольшой пивоваренной компании в Испании. Мороженое со вкусом крафтового пива удалось попробовать посетителям гастрономической выставки El Salón de Gourmets.

Пивной десерт под названием Enigma Origen действительно имеет цвет пива, на вкус он шоколадно-карамельный с добавлением кофе. Мороженое обладает послевкусием хмеля и солода.

Производители подчеркивают, что необычное лакомство не содержит ароматизаторов и консервантов и изготовлено исключительно из натурального сырья, пишет Lenta.ru.

После закрытия выставки десерт со вкусом пива можно будет попробовать в ресторанах высокой кухни Испании.

Мадрид, Зоя Осколкова

Мадрид. Другие новости 03.05.17

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