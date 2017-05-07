Макрон обеспечивает свою победу эвакуацией

Публикации за 07.05.17

Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон нашел необычный способ привлечь внимание к своей персоне в день голосования, когда агитация запрещена. В Париже была проведена эвакуация людей с площади перед Лувром в связи с угрозой безопасности, передает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По словам представителя штаба Макрона, решение об эвакуации было принято после обнаружения подозрительной сумки. Находившихся на месте событий около 300 журналистов также были выведены из потенциально опасной зоны возможного взрыва.

Примечательно, что именно на этой площади Макрон планировал праздновать свою возможную победу на выборах.

Сегодня во Франции проходит второй тур президентских выборов. Макрону противостоит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Париж, Анастасия Смирнова

Париж. Другие новости 07.05.17

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