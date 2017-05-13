В Турции перевернулся туристический автобус: погибли 23 человека

Публикации за 13.05.17

В Турции перевернулся туристический автобус. Трагедия произошла на юго-западе страны недалеко от Мармариса.

В автобусе находились 42 человека – в основном, женщины и дети. Туристы направлялись из города Буджа в Мармарис. На крутом повороте трассы Мугла – Анталья

водитель потерял управление, автобус перевернулся. По последним данным 23 человека погибли, еще 8 находятся в тяжелом состоянии. Иностранцев среди погибших и пострадавших нет.

Сейчас отрабатываются все возможные версии происшествия, в том числе отказ тормозной системы и лопнувшая шина.

Мармарис, Игорь Юров

Мармарис. Другие новости 12.05.17

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