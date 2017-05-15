NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 15.05.17

Проповедник стал жертвой крокодилов во время хождения по воде

Проповедник стал жертвой крокодилов во время хождения по воде

В Зимбабве представитель Святой церкви Последних дней потерпел крах, когда пытался показать местным жителям чудо хождения по воде. Пастора атаковали три крокодила. Подоспевшие к месту трагедии спасатели не смогли помочь проповеднику.

По словам очевидцев, священнослужитель пытался продемонстрировать прихожанам библейское чудо на Реке Крокодилов, пишет The Daily Post. Мужчина отошел от берега на 30 метров и собирался подняться, чтобы начать ходить по воде. В этот момент на него напали три хищника.

Крокодилы растерзали пастора в считанные минуты. Когда к месту происшествия прибыли спасателя, священнику ничем уже нельзя было помочь. Из реки всплыла только обувь и куски одежды проповедника.

Представители местной церкви не понимают, что же могло пойти не так. По их словам, пастор усиленно готовился к проявлению чуда, истово верил, постился и молился в течение нескольких дней.

Хараре, Зоя Осколкова

Хараре. Другие новости 15.05.17

Путин утвердил новую стратегию нацбезопасности России. Определены основные угрозы и приоритеты. / NASA готова колонизировать Титан вместо Марса. Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны. / Путин поддержал китайскую экономическую модель (ФОТО). Пекин готов инвестировать в международные проекты $124 млрд.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter