Проповедник стал жертвой крокодилов во время хождения по воде

Публикации за 15.05.17

В Зимбабве представитель Святой церкви Последних дней потерпел крах, когда пытался показать местным жителям чудо хождения по воде. Пастора атаковали три крокодила. Подоспевшие к месту трагедии спасатели не смогли помочь проповеднику.

По словам очевидцев, священнослужитель пытался продемонстрировать прихожанам библейское чудо на Реке Крокодилов, пишет The Daily Post. Мужчина отошел от берега на 30 метров и собирался подняться, чтобы начать ходить по воде. В этот момент на него напали три хищника.

Крокодилы растерзали пастора в считанные минуты. Когда к месту происшествия прибыли спасателя, священнику ничем уже нельзя было помочь. Из реки всплыла только обувь и куски одежды проповедника.

Представители местной церкви не понимают, что же могло пойти не так. По их словам, пастор усиленно готовился к проявлению чуда, истово верил, постился и молился в течение нескольких дней.

Хараре, Зоя Осколкова

Хараре. Другие новости 15.05.17

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