На заводе в Баварии прогремел взрыв / Есть пострадавшие

Публикации за 15.05.17

В городе Эльтманн федеральной земли Бавария на заводе компании Schaeffler KG прогремел взрыв. Пожарным удалось быстро локализовать пламя. В результате пострадали, по разным данным от пяти до пятнадцати человек. С территории предприятия эвакуированы около 200 сотрудников.

Сигнал тревоги сработал в 10:15 по местному времени (11:20 МСК). По данным местных СМИ, предположительно причиной взрыва стала неконтролируемая вспышка пламени. Здание завода охватил пожар, спасательные службы оперативно потушили огонь.

Отмечается, что распространения химических веществ, вредных для здоровья человека, удалось избежать. Опасности для населения нет.

Точное число пострадавших неизвестно, по разным данным, травмы и ожоги получили от пяти до пятнадцати человек. На месте ЧП работают спасательные службы, медики и полиция.

Эльтманн, Германия, Зоя Осколкова

Эльтманн, Германия. Другие новости 15.05.17

Проповедник стал жертвой крокодилов во время хождения по воде. / Путин утвердил новую стратегию нацбезопасности России. Определены основные угрозы и приоритеты. / NASA готова колонизировать Титан вместо Марса. Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»