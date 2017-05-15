NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 15.05.17

На заводе в Баварии прогремел взрыв / Есть пострадавшие

На заводе в Баварии прогремел взрыв Есть пострадавшие

В городе Эльтманн федеральной земли Бавария на заводе компании Schaeffler KG прогремел взрыв. Пожарным удалось быстро локализовать пламя. В результате пострадали, по разным данным от пяти до пятнадцати человек. С территории предприятия эвакуированы около 200 сотрудников.

Сигнал тревоги сработал в 10:15 по местному времени (11:20 МСК). По данным местных СМИ, предположительно причиной взрыва стала неконтролируемая вспышка пламени. Здание завода охватил пожар, спасательные службы оперативно потушили огонь.

Отмечается, что распространения химических веществ, вредных для здоровья человека, удалось избежать. Опасности для населения нет.

Точное число пострадавших неизвестно, по разным данным, травмы и ожоги получили от пяти до пятнадцати человек. На месте ЧП работают спасательные службы, медики и полиция.

Эльтманн, Германия, Зоя Осколкова

Эльтманн, Германия. Другие новости 15.05.17

Проповедник стал жертвой крокодилов во время хождения по воде. / Путин утвердил новую стратегию нацбезопасности России. Определены основные угрозы и приоритеты. / NASA готова колонизировать Титан вместо Марса. Условия на спутнике Сатурна более дружелюбны.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter