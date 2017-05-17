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Публикации за 17.05.17

В Японии принцесса отречется от титула ради любви
Мако Акисино, источник фото официальный сайт университета Лестера

В Японии принцесса отречется от титула ради любви

Внучка императора Японии принцесса Мако Акисино собирается выйти замуж за простолюдина. Чтобы связать свою жизнь с любимым человеком, девушке придется отречься от титула и стать обычной гражданкой Японии.

25-летняя Мако Акисино познакомилась со Кейем Комуро во время учебы в университете. Через год после первой встречи парень сделал принцессе предложение. Известно, что девушка уже представила жениха своей семье, родственники одобрили выбор Мако, сообщает Daily Mail.

Ожидается, что пара официально объявит дату помолвки в июне, церемония бракосочетания запланирована на 2018 год.

Добавим, принцесса Мако Акисино приходится внучкой правящему императору Японии Акихито и императрице Митико. Согласно японским законам на императорский престол могут претендовать только мужчины. Девушка интересуется культурологией и работает в филиале музея Токийского университета.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 17.05.17

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