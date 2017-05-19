Китайцы на Су-30 перехватили спецсамолет США: Пентагон возмущен

Публикации за 19.05.17

Два китайских истребителя Су-30 совершили перехват американского самолета спецназначения над Восточно-Китайским морем, передает NBC, ссылаясь на военных чиновников США.

В сообщении отмечается, что два истребителя КНР перехватили самолет WC-135 Constant Phoenix, собиравший образцы из атмосферы для обнаружения признаков ядерной деятельности, когда тот находился в международном воздушном пространстве над Восточно-Китайским морем. В Пентагоне подтвердили данную информацию.

По словам военных чиновников США, экипаж американского самолета назвал действия китайских летчиков «непрофессиональными», заверив, что сами они действовали в соответствии с международным правом. Вопрос по этому инциденту сейчас решается с Китаем через «соответствующие дипломатические каналы», отметили они.

Ранее сообщалось, что ВВС США направили самолет WC-135 к востоку от Корейского полуострова в ожидании возможного ядерного испытания Северной Кореи.

Москва, Светлана Петрова

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