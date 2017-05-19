В Мексике три преступника ограбили автобус с полицейскими

Публикации за 19.05.17

29 сотрудников полиции Мексики стали жертвами ограбления. Трое злоумышленников напали на автобус с правоохранителями и забрали у них ценные вещи.

Как стало известно, полицейские ехали из Акапулько в Мехико на отдых. Так как поездка была туристической, у стражей порядка не было при себе оружия, пишет «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.

Ночью водитель автобуса был вынужден остановиться из-за поломки, грабители воспользовались этой возможностью. У полицейских забрали деньги, ценные вещи и мобильные телефоны. Отмечается, что преступники скрылись с украденным, не причинив вреда правоохранителям.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 19.05.17

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