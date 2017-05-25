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Публикации за 25.05.17

В Ирландии лечебница для котов ищет любителя обнимашек

В Ирландии лечебница для котов ищет любителя обнимашек

Ветеринарная клиника Дублина открыла необычную вакансию: там ищут человека, который будет обниматься с больными кошками, чтобы ускорить их выздоровление.

Объявление о поиске обнимателя котов появилось на сайте ветлечебницы Just Cat. В описании вакансии говорится, что человек, претендующий на место, должен не просто любить кошек, а испытывать наслаждение от ухода за ними.

Кроме того, у кандидата должны быть нежные руки и мягкий голос.

По всей видимости, опыт работы с животными также необходим, так как соискатель обязан уметь успокаивать пушистых пациентов и различать их оттенки мяуканья.

Дублин, Зоя Осколкова

Дублин. Другие новости 25.05.17

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