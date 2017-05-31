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Публикации за 31.05.17

В Швейцарии пользователя оштрафовали за лайк в соцсети

В Швейцарии пользователя оштрафовали за лайк в соцсети

В Швейцарии впервые суд вынес приговор за лайк к комментарию в социальной сети. Обвиняемый, который поставил «нравится» оскорбительной записи, оштрафован на 3,6 тысяч евро.

В суд обратился глава Ассоциации против разведения и забоя животных Эрвин Кесслер. Он заявил, что несколько пользователей Facebook письменно оскорбили его. Суд вынес несколько обвинительных приговоров, не только участникам дискуссии, но и тому пользователю, который поставил лайк на один из комментариев, пишет The Guardian.

Судья посчитал, что метка «нравится» означает согласие со сказанным, а значит пользователь, поставив лайк, сделал публикацию своей. Более того, своим одобрением, он продвинул пост в социальной сети, и оскорбление Кесслера могли увидеть другие пользователи.

Стоит отметить, что ранее сам Кесслер был приговорен к небольшому сроку заключения. Поводом стало высказывание, в котором зоозащитник сравнил еврейский ритуал забоя животных с преступлениями фашистов.

Цюрих, Зоя Осколкова

Цюрих. Другие новости 31.05.17

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