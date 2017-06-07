Двойной теракт в Тегеране организовало ИГ: 12 погибших, 39 раненых

В результате двух террористических атак в Иране, по последним данным, погибли 12 человек, еще 39 получили ранения. Об этом сообщило министерство юстиции Исламской республики, передает РИА «Новости». Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России и многих других странах террористическая группировка «Исламское государство». Иранские власти заявили, что все нападавшие уничтожены.

Утром в среду, 7 июня, четверо террористов, одетых в женскую одежду, открыли стрельбу в парламенте Ирана и забаррикадировались в одном из кабинетов, взяв четырех заложников. Среди нападавших на парламент был смертник. Он подорвал себя на четвертом этаже здания парламента. Еще один стрелок смог покинуть здание и открыл огонь на улице. Отмечается, что депутаты покинули здание парламента, никто из них не пострадал.

Одновременно с этим нападением 4 террористов, среди которых была смертница, атаковали мавзолей аятоллы Хомейни на юге Тегерана. Трое нападавших открыли огонь по посетителям, смертница привела в действие взрывное устройство.

Тегеран, Светлана Петрова

Тегеран. Другие новости 07.06.17

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