Африканские колдуны охотятся за органами лысых мужчин

В африканской стране Мозамбик опасно находиться лысым мужчинам, об этом туристов предупредила местная полиция. Делом в том, что жители верят, что органы человека без растительности на голове, используемые в магических ритуалах, способны принести богатство и здоровье.

Предупреждение вышло после того, как в центральной части Мозамбика нашли трупы лысых мужчин. У одной из жертв была отрезана голова и изъяты внутренние органы, передает The Guardian. По данным полиции, убитым было около 40 лет, у обоих отсутствовали волосы на голове.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. 20-летние граждане Мозамбика расправились со своими жертвами в надежде продать их органы колдунам. Местные жители верят, что облысение наделяет человека сверхъестественными способностями, а органы лысого мужчины накапливают магическую энергию.

Примечательно, что охота на лысых мужчин ведется в том же регионе Мозамбика, где ранее было совершено несколько покушений на альбиносов. Местные жители буквально набрасывались на людей с нарушенной пигментацией и лишали их конечностей. Согласно суевериям части тел альбиносов также обладают магической силой.

Мапуту, Зоя Осколкова

Мапуту. Другие новости 07.06.17

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